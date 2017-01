15 aprile 2015 Raimondo Vianello, cinque anni fa moriva il comico gentiluomo Il 15 aprile del 2010 si spegneva a 88 anni: con la moglie Sandra Mondaini ha formato la coppia più longeva del mondo dello spettacolo Tweet google 0 Invia ad un amico

18:52 - Cinque anni fa, il 15 aprile del 2010, moriva Raimondo Vianello. Con la moglie Sandra Mondaini ha formato la coppia più longeva del mondo dello spettacolo: 52 anni insieme. Il comico gentiluomo è stato uno dei padri fondatori del varietà televisivo e uno dei protagonisti della commedia all'italiana, insieme a Ugo Tognazzi, con il quale ha spesso lavorato in coppia. Era nato a Roma il 7 maggio 1922.

L'incontro tra Raimondo e Sandra avviene nel 1958: i due si sposano quattro anni dopo. Insieme a Gino Bramieri compongono un trio che s'impone con successo in "Sayonara Butterfly" (1959) di Marcello Marchesi e "Puntoni e Terzoli", parodia dell'opera pucciniana. Ma sono gli ironici drammi quotidiani di una coppia qualunque a coronare il successo di Sandra e Raimondo in tv negli anni '70 con "Sai che ti dico" e "Tante scuse".



Nel 1982, Mondaini e Vianello sono tra i primi a lasciare la Rai per passare alle reti Fininvest che non hanno mai abbandonato. Nasce quindi "Casa Vianello", con le famosa frase "Che barba, che noia" rimasta un cult. Raimondo è tornato in Rai solo per la parentesi Sanremo, nel 1998, quando venne scelto come presentatore, affiancato da Eva Herzigova e Veronica Pivetti.



L'ultimo lavoro con Sandra è stato sempre per Canale 5: il tv movie inedito "Crociera Vianello". Il presentatore è morto il 15 aprile del 2010 all'età di 88 anni. Cinque mesi dopo, il 21 settembre, sempre al San Raffaele di Milano, si è spenta la Mondaini. Compagna sulla scena e nella vita.