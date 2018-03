Isola dei famosi, il commosso saluto a Fabrizio Frizzi

"Lasciatemi fare un grande saluto a una delle persone più gentili ed educate che io abbia mai conosciuto nella mia vita, Fabrizio Frizzi" La decima puntata dell'Isola dei Famosi si è aperta con le toccanti parole di Alessia Marcuzzi, che ha voluto ricordare il conduttore scomparso lunedì mattina a causa di un'emorragia celebrale. Gli ospiti e il pubblico del programma di Canale 5 si sono uniti in un lungo applauso, durante il quale non è mancata la commozione dei presenti e in particolare dell'opinionista Mara Venier, particolarmente legata a Frizzi.