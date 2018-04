Pupo si sfoga in collegamento telefonico a Mattino Cinque e spiega il suo post sui social riguardo la scomparsa di Fabrizio Frizzi: “Ho una mia lettura di questa cosa, ero molto amico, sinceramente, di Fabrizio e lo conoscevo bene, molto meglio di quelli che in qualche modo lo hanno amato. Mi metto dalla parte di chi ha lavorato con lui, sto parlando ovviamente dei suoi colleghi e della gente dello spettacolo, non tanto del pubblico perché Fabrizio tutto ciò che faceva lo ha fatto per il pubblico, che gli restituiva tutto il suo affetto”.



Il cantante ha poi aggiunto: “Anche mia mamma, una donna di 75 anni, ha pianto dicendo che aveva perso un figlio”. Pupo ha poi commentato il suo post che criticava i colleghi del mondo della tv in cui ha scritto: "Gli ipocriti che ti angosciavano oggi ti piangono. Fabrizio interiorizzava le pene della sua carriera e del suo rapporto con la Rai, lui era un uomo che non aveva alternative lavorative visto che voleva agire in Rai. Ha fatto tutto per la Rai, per 'Mamma Rai' come la si chiama di solito, ma l'azienda non restituisce niente in termini umani ed etici agli artisti che vivono di lei”.