Siccità in California, Tom Selleck accusato di avere rubato l'acqua

È finito nei guai Tom Selleck. L'attore americano 70enne è stato accusato di avere rubato acqua durante il periodo di siccità in California. L'ex Magnum P.I. è stato beccato mentre stava riempiendo dei camion cisterna di acqua da un idrante pubblico, probabilmente per irrigare le sue coltivazioni di avocado nel suo ranch 'Hidden Valley'.

L'operazione si sarebbe ripetuta almeno una decina di volte dal 2013, secondo un reclamo inoltrato al tribunale della California, stato che è alle prese con una siccità senza precedenti. Selleck avrebbe ricevuto anche dei decreti ingiuntivi, che però ha totalmente ignorato. Ora le autorità' locali reclamano dall'attore quasi 22mila dollari sia per spese legali sia per quelle investigative, dato che è stato assunto un investigatore privato per cogliere l'attore in flagranza di reato. Una sorta di contrappasso per quello che negli anni '80 interpretava il celebre Thomas Sullivan Magnum IV.