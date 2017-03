Max dei Fichi d'India: "Faccio la liposuzione insieme a mia moglie"

"A 53 anni voglio girare la tartaruga, guardi che pancia dottore! Voglio diventare come Brad Pitt". Max dei Fichi d'India non ha timore a mostrare la pancia davanti alle telecamere di " Pomeriggio Cinque " che lo hanno inviato da un chirurgo napoletano. Il medico segna con una penna i punti da rimodellare con la liposuzione e lo rassicura. "Ho un po' paura, perché uno vede Napoli e poi muore", ironizza il comico .

Max spera però che non sia il suo caso e anzi non vede l'ora di tornare in forma. Anche la moglie Manuela si sottopone alla visita. Chiede di rifare oltre al girovita anche le gambe: "E' tutta colpa di Max che mi chiede di mangiare con lui anche alle 2 di notte", spiega. Alla fine la coppia è contenta del primo check. L'appuntamento è rimandato di qualche settimana.