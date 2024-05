"L'Isola dei famosi", Valentina Vezzali eliminata va via (quasi) senza salutare: 3 in nomination

Nel corso della puntata in onda domenica 19 maggio, la campionessa olimpionica ha è stata mandata via dal programma dal pubblico da casa uscendo sconfitta dal televoto che la vedeva contrapposta a Samuel Peron, Khady Gueye, Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci .

Vladimir Luxuria contro Valentina Vezzali La concorrente però è rimasta molto delusa dal verdetto del pubblico tanto che, dopo l'annuncio da parte di Vladimir Luxuria, quasi di scatto ha fatto cenno di salutare velocemente tutti intenzionata ad andare via. Un atteggiamento che non è piaciuto alla padrona di casa che ha chiesto spiegazioni all'ex atleta campionessa del fioretto. "Perché stai facendo così? - è stato l'intervento della conduttrice - Ti ho difesa per tutta la puntata ma il tuo è un comportamento infantile". Le parole di Luxuria non arrivano a caso: il riferimento è alle accuse ricevute da Vezzali nel corso della puntata con molti naufraghi che avevano descritto con lo stesso aggettivo il suo atteggiamento.

La conduttrice, inoltre, ha spiegato che prima di dover andare via avrebbe dovuto dare, come previsto dal regolamento, il famoso "bacio di Giuda", indicando un concorrente a cui assegnare un punto nelle nomination nomination. "Ti chiedo di non farmi esprimere su questo", ha provato a rispondere Vezzali cercando di svincolarsi da questa richiesta. Dopo aver ricevuto risposta negativa da Vladimir, Valentina ha indicato il nome di Greta Zuccarello. Nel frattempo sono stati i naufraghi ad avvicinarsi a lei per salutarla prima che lasciasse la Palapa: "Se Maometto non va dalla montagna...", è stato il commento piccato di Luxuria.