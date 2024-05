"L'Isola dei famosi", Matilde Brandi: "Uomini? Non sempre trattata da principessa" | Poi l'abbraccio col compagno: "Pronto l'abito bianco"

Francesco Tafanelli, chi è il compagno di Matilde Brandi Tafanelli ha 53 anni, è napoletano, e lavora nel settore del fashion ricoprendo il ruolo di sales agent manager per marchi prestigiosi del mondo della moda. Prima di incontrare Matilde, ha parlato delle sua storia con lei a Vladimir Luxuria: "Quanto ti è mancata Matilde?", è stata la domanda della conduttrice. L'uomo risponde sottolineando quanto forte sia stata la mancanza sentita in questo periodo per la showgirl, aggiungendo di essere molto fiero per il percorso della sua compagna per il suo percorso all'interno del programma.

Matilde Brandi e l'amore Subito dopo, Luxuria, ha voluto parlare con Matilde che, collegata dalla Zona Nomination, ha fatto il punto sulla sua avventura in Honduras. In una clip mandata in onda, la naufraga ha parlato del suo difficile rapporto con l'amore: "La vita ti porta ad avere delle esperienze negative". Inoltre, Brandi ha spiegato di aver vissuto un momento molto difficile che, per fortuna oggi, è alle spalle: "C'è stato un periodo in cui non sono stata trattata da principessa, è stato un periodo e non lo voglio più ripassare". A trattarla da principessa, invece, è proprio Francesco, il quale ha giocato un ruolo fondamentale nell'uscire da questa situazione.

La storia d'amore di Matilde e Francesco Vladimir Luxuria, inizialmente, fa credere a Matilde di aver la possibilità di parlare soltanto con il suo compagno che prova subito a rassicurarla e a non essere in apprensione per le figlie, e le dice: "Amore, bella come adesso non ti ho vista mai". Luxuria, a questo punto, chiede cosa l'abbia fatta innamorare di Matilde: "Il nostro è un rapporto autentico - ha risposto Tafanelli -. Avere accanto Matilde vuol dire diventare più predisposti alla vita. Dopo tutti questi giorni è giusto dirti che bella come sei non ti ho vista mai. A casa passi troppe ore a truccarti e non hai assolutamente bisogno. Vederti splendere lì è un bel messaggio". Per Matilde, invece, Francesco è l'uomo dei sogni: "Lui è un uomo schietto e sincero. Mi piace la sua onestà. La prima che l'ho visto dopo che siamo andati a pranzo gli ho detto: ma da dove sei uscito?".