Jennifer Garner svela: "Clooney non voleva pidocchiosi alle sue nozze"

13:39 - L'assenza di Ben Affleck e Jennifer Garner alle nozze di George Clooney non è passata inosservata. Perché il divo di Hollywood non li ha voluti al suo fianco in un giorno così importante? A spiegarlo in tv è la signora Affleck, che ospite del "Tonight Show" ha ammesso: "Hanno detto che stavamo entrambi lavorando, ma non è vero. Penso che non volesse pidocchiosi intorno. Del genere... Non ho bisogno degli Affleck".

Tutta colpa di uno spiacevole incidente avvenuto diversi anni fa, quando la famiglia Affleck fu "invasa" dai pidocchi. A causa della lozione usata con i figli alla Garner rimase addosso "un mix di zolfo e rosmarino che durò per mesi". Proprio in mezzo a questa 'crisi', a lei e Ben Affleck arrivò l'invito per un party.



"Pensai 'Qual è il problema?' Non se ne accorgerà nessuno. Ma una volta la prima persona che incontrammo fu proprio George Clooney, che non avevo mai conosciuto prima - ha raccontato la signora Affleck - Chiacchierai un po' con lui, sapevo che mi stava annusando ma cercò di essere educato".



L'attrice ha quindi rivelato, in modo scherzoso, il vero motivo per cui lei e il marito non sono stati inviatati al matrimonio di Clooney con Amal Alamuddin: "Hanno detto che stavamo lavorando, ma credo che George non volesse pidocchiosi intorno".