Grande Fratello Vip, ci saranno anche Valerio Merola e la marchesa D'Aragona

Mancavano ancora due nomi per completare il cast della terza edizione del "Grande Fratello Vip" che parte lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. E sono arrivati: nella Casa più spiata d'Italia ci saranno ancora l'ex conduttore televisivo Valerio Merola e Daniela Del Secco D’Aragona, che il grande pubblico conosce come la marchesa D'Aragona.