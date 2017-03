Francesca e Giovanni, ecco il pancione: "Aspettiamo con emozione Ginevra"

Belli e più innamorati che mai. Gli ex gieffini Francesca Rocco e Giovanni Masiero a maggio diventeranno genitori della loro prima figlia. Come raccontano a Tgcom24 (che offre in esclusiva gli scatti sexy con il pancione della fotografa Azzurra Primavera ) la chiameranno Ginevra e sono più emozionanti che mai. Galeotta è stata la Casa del Gf13 che li ha fatti incontrare, da allora sono inseparabili. L'anno scorso le nozze e ora il bebè...

Quale è stata la prima emozione che avete provato quando avete scoperto della gravidanza?

Giovanni: Credo di aver vissuto mille emozioni in pochi attimi, ma tutte bellissime!

Francesca: Inizialmente ho pianto e mi sono sentita un po' spaesata e stupita, ho dovuto metabolizzare e razionalizzare la notizia! Ma dopo pochi minuti quelle lacrime si sono trasformate in amore e gioia per l'arrivo di un figlio.

Che promesse vi siete fatti?

Di prenderci cura della nostra coppia e mettere la nostra felicità e benessere davanti a tutto, quindi di non trascurarci! e poi ci siamo anche promessi di essere sempre uniti anche nei momenti più difficili e di riuscire a darle il buon esempio e insegnarle i valori dell'amore e unione con la famiglia.

Quanti chili hai preso?

Posso far finta di non aver sentito? (ride, ndr)... diciamo che partivo da un peso piuttosto basso quindi sono, fino ad adesso, riuscita a mantenermi comunque in forma sia con l'alimentazione (sana e genuina) sia un po' di allenamento fisico apposito per gestanti come piscina e stretching. Comunque da settembre ad oggi ho preso 10 chili.

Quando è previsto il parto?

Fine Maggio, esattamente il 30! Amiamo la primavera e come mese ci piace molto, tra l'altro il 24 sarà il compleanno di Giovanni... quindi doppi festeggiamenti

Avete già comprato il corredino?

A dire la verità ancora no, ma da fortunata donna del sud il corredino non lo dovrò comprare perché già da tempo ci hanno pensato la nonna e la mamma a farlo.

Giovanni ti è molto vicino...

E' presente in tutto, anche nelle piccole cose! Posso dire di ritenermi fortunata perchè davvero non mi fa mancare nulla. Mi aiuta in casa, non si perde una visita della bambina, anche la notte se mi vede sveglia subito si alza anche lui per accertarsi che io stia bene. E' fantastico. Sono sicura che sarà un padre strepitoso.

Giovanni che papà sarai? E tu Francesca che mamma?

G: Sarò un papà molto presente, innamorato della sua bambina, severo ma molto complice.

F: Vorrò essere anche io molto presente, complice, dolce e saperla sempre ascoltare per la sua serenità e crescita positiva, diciamo che la parte severa la vorrò lasciare al papà.

I vostri genitori vi stanno aiutando?

G: Mia mamma Stefania mi supporta moltissimo moralmente. Lei vive a Bologna. Quando nascerà la piccola sarà una ottima nonna. Indispensabile.

F: Mia mamma Mimma ormai non fa altro che parlare della bimba, mi sta aiutando molto con i preparativi tra cameretta, lavare tutte le tutine e consigli utili che solo una mamma può darti.

Come chiamerete la bambina?

Ginevra! E' un nome che ci è sempre piaciuto, soprattutto per il suono che da nel pronunciarlo...un po' aristocratico. Inoltre chiamandola Ginevra e prendendo il cognome del papà, avranno le stesse iniziali: GM

Avete posato per degli scatti molto sexy, come vivete la vostra intimità?

G: Siamo due persone molto aperte mentalmente e vivendo insieme e a mille la nostra sessualità insieme al feeling e la chimica queste cose rendono tutto più semplice e in una coppia è fondamentale.

Chi lo avrebbe mai detto, dal Gf alle nozze ai figli... come siete maturati?

G: Tre anni fa ero un giovane con lo zaino in spalla senza una meta precisa ora so esattamente dove voglio andare e con chi.