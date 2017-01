Cristian e Tara: "Dopo la luna di miele vogliamo un bambino"

Dopo l'odissea delle nozze, rimandate due volte e finalmente celebrate lo scorso settembre, Cristian e Tara non hanno perso tempo. Già durante la luna di miele hanno infatti messo in atto il loro progetto di diventare genitori . "Ci stiamo lavorando dal viaggio di nozze, ma puntiamo alle vacanze di Natale quando saremo più rilassati" ha confidato la coppia di 'Uomini e Donne' al Settimanale Nuovo.

E il 2017 si prospetta un anno di grandi cambiamenti per i due sposini. "Vorremmo traslocare, da Vicenza ci spostiamo a Milano o Roma" hanno dichiarato, confessando che negli ultimi anni le loro priorità sono cambiate "Se avessimo dovuto scegliere tre anni fa, avremmo puntato sulla sfera professionale. Eravamo più giovani e avevamo aspettative diverse, ora desideriamo la stabilità".



Un futuro più concreto, lontano dalla luce dei riflettori, come ha raccontato Tara: "Ci piacerebbe aprire un ristorante. Io adoro stare ai fornelli e Cristian, invece, farebbe l'imprenditore. Lavorare per pagare l'affitto è molto diverso da fare qualcosa per passione".