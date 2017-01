2 gennaio 2015 Canale 5, le fiction che vedremo nel 2015 Gabriel Garko si conferma protagonista con due progetti "L'onore e il rispetto 4" e "Non è stato mio figlio". Nuovi appuntamenti con "Le tre rose di Eva 3", "Squadra Mobile", "Il Bosco", "Solo per amore" e "Romanzo Siciliano" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:46 - Passioni e intrighi, amore e tradimenti. Sono tante le fiction targate Mediaset che ci aspettano nel 2015. Come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni" Gabriel Garko si conferma protagonista indiscusso con ben due progetti, "L'onore e il rispetto 4" e l'inedito "Non è stato mio figlio". Nuovi appuntamenti con "Le tre rose di Eva 3" e ancora "Squadra Mobile", "Il Bosco", "Solo per amore" e "Romanzo Siciliano".

Nel quarto capitolo de "L'onore e il rispetto" (in primavera) Garko vestirà di nuovo i panni dello spietato Tonio Fortebracci mentre nel nuovo progetto "Non è stato mio figlio" (a marzo) tra pathos e colpi di scena reciterà al fianco di Stefania Sandrelli, Alessandra Barzaghi e Massimiliano Morra. Sempre in primavera Giorgio Tirabassi e Daniele Liotti saranno alle prese con la vita quotidiana degli agenti di polizia in "Squadra Mobile".



Prima, a febbraio, Giulia Michelini, Claudio Gioè e Andrea Sartoretti saranno i protagonisti della serie in giallo "Il Bosco" tra delitti e misteri del passato. Dal 7 gennaio, invece, "Solo per amore" racconterà la passione complicata tra Antonia Liskova e Massimo Poggio.



I fan intanto sono già in attesa del seguito de "Le tre rose di Eva" che ripartirà tre anni dopo i drammatici eventi che hanno sconvolto Aurora (Anna Safroncik), Alessandro (Roberto Farnesi) e Edoardo (Luca Capuano) con molte new entry. Claudia Pandolfi rischierà invece grosso in "Romanzo Siciliano", nei panni di un giudice che combatte la mafia al fianco di Fabrizio Bentivoglio e Filippo Negro.