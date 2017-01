9 luglio 2015 Bill Cosby: Disney rimuove la sua statua e la talent agency lo scarica Solo Whoopi Goldberg lo difende: "Non è stato provato che sia uno stupratore"

Il mondo dell'intrattenimento americano comincia a prendere in maniera decisa le distanze da Bill Cosby. La sua talent agency lo ha infatti scaricato, mentre la Disney ha rimosso la statua in bronzo dell'attore dai suoi studios di Orlando, in Florida. Solo Whoopie Goldberg ha provato a difenderlo, dichiarando di non voler esprimere un giudizio perché "non è stato provato che sia uno stupratore".

Secondo alcuni documenti legali venuti alla luce qualche giorno fa, nel 2005 Cosby ammise di aver ottenuto dei farmaci sedativi con lo scopo di somministrarli alle donne con le quali voleva fare sesso.



DISNEY RIMUOVE LA SUA STATUA - Cosby finora non è stato mai accusato di alcun crimine, ma adesso la Disney e alcuni network televisivi hanno annunciato che smetteranno di trasmettere le repliche della famosa serie tv 'I Robinson'. La Disney ha inoltre rimosso la sua statua in bronzo dagli studi di Orlando, in Florida.



COSBY SCARICATO DALLA TALENT AGENCY - L'attore è rimasto senza agente dopo che la CAA, che lo rappresenta dal 2012, lo ha messo alla porta. "Non lo rappresentiamo in questo momento" ha dichiarato un portavoce dell'agenzia a Deadline. Un provvedimento presa in sordina già a fine 2014, ben prima che venissero fuori le deposizioni in cui l'attore ammetteva di aver drogato alcune ragazze per fare sesso.

LA DIFESA DI WHOOPI GODBERG - Solo Whoopi Golberg continua a sostenerlo, spiegando che è "innocente fino a prova contraria". Durante il talk show 'The View' ha dichiarato: "Non mi piacciono i giudizi frettolosi, perché ne sono stata vittima anche io. Voglio essere molto, molto prudente. Lo dico perché secondo me, e anche secondo l'America, nonostante lo shock uno è innocente fino alla prova della colpevolezza. E non è stato dimostrato che sia uno stupratore".