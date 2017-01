"Amici", De Filippi: "Rivoluzioniamo il serale"

foto Tgcom24 Correlati LE IMMAGINI DELLO STUDIO IN ANTEPRIMA 15:23 - Maria De Filippi è pronta per il lancio del serale di “Amici”. “Sono orgogliosa di andare in onda in un momento così difficile - spiega a Tgcom24 - e con due direttori artistici come Emma e Bosé”. Il talent è registrato (“scelta dettata da diversi motivi, anche tecnici”) e riprende in diretta col televoto per la semifinale e la finale: “Non sarà a Verona ma nel nostro studio”. Il vincitore si aggiudicherà 150mila euro. è pronta per il lancio del serale di “”. “Sono orgogliosa di andare in onda in un momento così difficile -- e con due direttori artistici come”. Il talent è registrato (“scelta dettata da diversi motivi, anche tecnici”) e riprende in diretta col televoto per la semifinale e la finale: “Non sarà a Verona ma nel nostro studio”. Il vincitore si aggiudicherà 150mila euro.

Perché la scelta di registrare il programma?

Inizialmente dovevamo andare in diretta il 30 marzo e avevamo fissato gli ospiti, poi Publitalia ci ha chiesto di andare in onda il 6 aprile. Perciò abbiamo deciso di registrare. A questo aggiungiamo anche una motivazione tecnica. Quest'anno non c'è scaletta, tutto viene deciso da Emma e Bosé, quindi è tutto all'insegna della sorpresa, in diretta avremmo allungato tantissimo. Ho mobilitato i tecnici dal pomeriggio per registrare, così anche da coordinare i momenti di ballo che quest'anno sono spettacolari, del nuovo coreografo Giuliano Peparini. Insomma è stata una scelta serena.



Ci sarà la diretta?

Sì, per la semifinale e la finale ma non saranno in due giorni consecutivi perché al venerdì c'è “Paperissima”.



Qual è il meccanismo del serale quest'anno?

Ho voluto cambiare un po' di cose, sia per una scelta come autrice che per il ricambio generazionale dei ragazzi che ci seguono ormai da dodici anni. Ho voluto dunque levare il televoto, anche perché per anni ho letto sui giornali molte critiche in proposito, ho tentato di riequilibrarlo con la giuria di qualità e altri escamotage. In questo modo abbiamo tre giurati (Ferilli, Ponte e Argentero) che danno solo dei punteggi, il quarto che sarà a rotazione è per equilibrare le cose in caso di ex aequo. L'eliminazione è affidata ai professori che conoscono molto bene i ragazzi.



Ci sarà l'orchestra?

Purtroppo non avremo i 42 elementi dell'orchestra di Vessicchio per motivi economici, ma ci sarà una band posta in fondo al palcoscenico. Non andremo a Verona per la finale perché costa troppo. Lo scorso anno è costato 750mila euro, per la maggior parte coperti dallo sponsor Tezenis.



Da Renato Zero a Fabri Fibra, tanti big della musica hanno detto sì ai duetti coi ragazzi. Stupita da questa adesione massiccia?

Onorata perché Zero ha accettato l'invito ma anche Fabri Fibra, Nesli, Club Dogo e Marra rappresentano una bella novità grazie all'ingresso del rapper Moreno che è molto stimato. Fabri Fibra sta aiutando Moreno alla lavorazione del suo disco.



Perché la scelta di ospitare Matteo Renzi?

Ci sono un sacco di disoccupati in questo momento in Italia e dare un filo di speranza in una trasmissione dedicata ai ragazzi è importante. Per questo ho chiamato Renzi che ha parlato quattro minuti e poi Don Ciotti sarà ospite alla seconda puntata.



Un primo bilancio di questa edizione di “Amici”?

Esserci è un impegno e motivo di orgoglio per me. E' un anno particolare per tutti noi data una crisi che c'è ed è importante. E' momento molto delicato della tv e anche dopo l'avvento del digitale con tutto quello che ha comportato. Esserci in un momento dove gli investimenti pubblicitari non sono più gli stessi è importante. Quello che vedete e vedrete è la dimostrazione che quando ci si rimbocca le maniche si riesce a fare lo stesso un bellissimo programma.

Andrea Conti