American Idol, troppi costi e ascolti in calo: chiude nella prossima stagione

Dal 2006, anno in cui lo show raggiunse il picco di popolarità con i suoi 36 milioni di spettatori, l'audience di American Idol è andata sempre più giù, stagione dopo stagione, arrivando agli attuali 11 milioni e mezzo. Da programma di punta per la Fox, il talent si è trasformato in un fardello per i suoi esorbitanti costi, che comprendono non solo gli stellari cachet dei giudici, ma anche le spese di gestione dei provini in itinere attraverso le principali città americane e la produzione delle dirette.



"Non è stata una decisione facile. American Idol è stata una parte vitale per lo sviluppo di Fox e abbiamo speso un sacco di tempo a parlare con i produttori del suo futuro, ma insieme siamo arrivati ​​alla conclusione che era giunto il momento di chiudere lo show - ha comunicato ai giornalisti l'amministratore delegato dell'emittente, Gary Newman, annunciando che l'ultima stagione sarà una sorta di celebrazione del longevo programma - Stiamo già pensando alle sorprese da fare ai nostri fan nella prossima edizione, per renderla speciale e fare capire loro quanto sia stato importante questo show per il nostro network".



American Idol fu trasmesso per la prima volta nel 2002. Condotto dall'allora semisconosciuto Ryan Saecrest insieme al comico Brian Dunkelman, presentava in giuria Simon Cowell, Paula Abdul e Randy Jackson. Tanti gli artisti che si sono cimentati con il ruolo di giudice, da Mariah Carey a Steven Tayler e Nicki Minaj. Tanti anche i cantanti lanciati dal talent, non solo le vincitrici della prima e della quarta edizione, rispettivamente Kelly Clarkson e Carrie Underwood, ma soprattutto la voce dei Queen, Adam Lambert e il premio Oscar Jennifer Hudson.