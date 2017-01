Messa in vendita la casa di Mike Bongiorno

11:29 - A cinque anni dalla scomparsa la moglie di Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli, ha messo in vendita la casa del presentatore tv attraverso il sito Immobiliare.it. L'appartamento vale poco più di 1 milione e mezzo di euro ed è situato nella zona nord-ovest di Milano. La Zuccoli ha deciso di donare molti degli oggetti appartenuti a Mike al Comune di Milano, che realizzerà una sorta di museo per tenere vivo il ricordo del Signor Allegria.

"La casa in vendita, circa 215 metri quadrati, è una porzione di un'unità più ampia. È composta da un doppio ingresso, un salone doppio con camino, terrazzo di 40 metri quadrati, tre camere da letto, due bagni, cucina, e una meravigliosa scala interna che conduce ad una mansarda con superficie pari a circa 50 metri quadrati - recita l'annuncio di Immobiliare.it - La divisione della porzione in vendita da quella che rimarrà agli eredi di Mike, si precisa nell'annuncio, sarà a cura della proprietà. Prezzo richiesto per acquistare l'immobile 1.550.000 euro".