Leonardo Di Caprio risale sul Titanic... ma quello tra le sue braccia non è Kate

11:29 - Leonardo Di Caprio prende tra le braccia Kate Winslet e le permette di abbandonarsi capelli al vento sulla tolda del "Titanic". E' la scena simbolo del film che l'attore ha replicato, in chiave comica, al "Saturday Night Live", prendendo tra le braccia il comico Jonah Hill, decisamente meno attraente della Winslet.

Un'occasione davvero speciale, dal momento che Di Caprio non è sicuramente un attore avvezzo alle ospitate tv. Ma per questa volta non solo si è prestato, ma anche mostrato molta naturalezza davanti alle telecamere, per non parlare del senso dell'umorismo con cui ha parodiato la scena che di fatto lo ha eletto a stella mondiale.



Di Caprio ha accolto teneramente tra le braccia Hill e lo ha fatto ondeggiare, anche se non c'era nessuna nave e, tanto meno, una brezza marina alla quale lasciarsi andare. Ma la scena è stata di grande effetto (comico) comunque.