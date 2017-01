Gabriella Pession bellissima col pancione

11:40 - E' raggiante, più bella che mai con il pancione in bella vista. L'attrice 36enne Gabriella Pession è infatti in dolce attesa come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Gente". Aspetta un bimbo dal bel collega irlandese Richard Flood, conosciuto sul set di "Crossing Lines". La data del parto e il sesso del nascituro sono top secret.

Camicione a scacchi, jeans, cappello in paglia, scarpe basse e comode, Gabriella è stata paparazzata al rientro dagli Stati Uniti nella Capitale mentre si sfiora la pancia e con una bottiglietta d'acqua in mano. Con la protagonista delle fiction c'è l'inseparabile compagno Flood e la mamma Laura. Negli occhi le si legge la gioia per la maternità.