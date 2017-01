"Uomini e Donne", dopo il figlio Eugenio Colombo si dichiara: "Francesca sposami"

10:55 - L'ultimo anno è stato ricco di cambiamenti per Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, la coppia nata nello studio di "Uomini e Donne". I due sono subito andati a convivere e qualche mese più tardi hanno dato il benvenuto al piccolo Brando. Adesso i due sono pronti per le nozze e su DiPiù Eugenio si è dichiarato alla sua Francesca: "In attesa di farti la proposta ufficiale dal vivo, ti annuncio con questa lettera che voglio sposarti".

"La nostra storia è stata un po' un azzardo, ma quello che conta è fare vivere bene te e il piccolo Brando, che siete la mia ragione di vita. Ed è per questo che tengo così tanto al nostro matrimonio, perché mai e poi mai potrei immaginare un futuro senza di te" scrive Eugenio, che vuole fare le cose per bene con la sua Francesca.



"Lo so che una ragazza come te merita più di una lettera come proposta di matrimonio. Una richiesta di questa importanza va fatta con l'atmosfera giusta, magari durante una cenetta intima, in un bel posto, vestiti in modo elegante. E poi è giusto che la tua mano la chieda a tuo padre, ma queste righe prendile come un anticipo di tutto quello che accadrà da qui in poi. Basta che tu mi dica Sì lo voglio".



Il profumo di fiori d'arancio era nell'aria già da qualche tempo e la coppia aveva fatto le "prove generali" lo scorso autunno, quando erano stati ospiti all'evento "Ti Sposo" di Ercolano.