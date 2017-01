"Big Brother", Rodrigo diventa Rebeca

11:29 - Da Rodrigo Lopes a Rebeca. E' diventato famoso nel 2009 dopo la sua partecipazione al "Big Brother", ma da due anni sta vivendo una trasformazione, che presto lo renderà donna a tutti gli effetti. Perché al 23enne manca ancora l'intervento finale, che sta finanziando prostituendosi in Brasile, il Paese da dove proviene, visto che nel frattempo non è riuscito a trovare un altro lavoro.

In quell'edizione del Grande Fratello inglese si classificò quinto e già allora Rodrigo meditava di diventare Rebeca. Ma è stato tutt'altro che facile. Perché dopo il reality, e nonostante una laurea, non è riuscito a trovare lavoro e per finanziare l'intervento chirurgico "va a letto con gli uomini". Su Twitter sono tutti impazziti e i followers cercano di sostenerlo in tutti i modi, lui-lei sogna di sposarsi un giorno e di poter adottare un figlio. Naturalmente dopo l'intervento.