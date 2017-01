13 dicembre 2016 11:33 "Selfie", è scontro tra Stefano De Martino e Pamela Prati che lascia lo studio Per il mentore la showgirl avrebbe dovuto provare a vincere la claustrofobia privatamente

Scintille a "Selfie - Le Cose cambiano" tra il mentore Stefano De Martino e l'ospite Pamela Prati. La showgirl si è presentata nel programma di Simona Ventura per vincere la sua più grande paura: la claustrofobia. Ma il ballerino ha messo in discussione la sua partecipazione: "Uno psicologo si trova anche fuori. Non c'è bisogno di venire qui". La situazione è degenerata e la Prati ha lasciato il programma.

"Io non sono d'accordo sulla tua partecipazione al programma - ha detto De Martino - se hai questi problemi puoi andare privatamente da un professionista e pagare, a casa c'è gente che non arriva alla fine del mese". La Prati ha quindi sottolineato che è stata la Ventura a invitarla. E la risposta del ballerino non si è fata attendere: "Sinceramente avrei ringraziato Simona e avrei rifiutato... io ti capisco, apprezzo il suo gesto, ma hai una indipendenza economica e puoi farlo anche senza venire in tv". "Ci ho provato da sola ma non ci sono mia riuscita, mi sono fortificata al Grande Fratello Vip, mi sono messa in discussione, sono qui perché Simona mi vuole bene e mi ha chiesto di mettermi alla prova". La Ventura ha quindi difeso la scelta di avere la Prati ma mentre Stefano continuava a difendere la sua posizione, Pamela ha abbandonato la trasmissione.