"Isola dei Famosi", primo incontro tra Alessia Marcuzzi e il neo-inviato Stefano De Martino

"L'Isola dei Famosi" è già in moto, anche se partirà a fine gennaio su Canale 5. "Chi" offre nel numero in edicola da mercoledì 13 dicembre le prime immagini esclusive dell'incontro tra la conduttrice Alessia Marcuzzi e il suo nuovo inviato, Stefano De Martino. Il ballerino, dopo aver firmato il contratto, è andato a pranzo con la showgirl per iniziare a conoscersi.