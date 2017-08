"Battiti Live", 5 serate di grande musica su Italia 1 con Elisabetta Gregoraci

Dal cuore del Sud, per la prima volta su Italia 1 , arriva la kermesse musicale itinerante " Battiti Live " che anima la Puglia e la Basilicata. Cinque serate di grande musica con artisti italiani e internazionali a partire dal 2 agosto , ogni mercoledì, in prima serata. Alla conduzione Alan Palmieri , direttore artistico di Radionorba che organizza la manifestazione ed Elisabetta Gregoraci .

Tra gli altri sul palco sono attesi Francesco Gabbani, Fabri Fibra, Paola Turci, Thegiornalisti, Francesco Renga, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Marco Masini, Nek, Baby K, Jake La Furia, Gabri Ponte, Takagi e Ketra, Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro, Nina Zilli, Nesli, Alex Britti, Chiara Galiazzo, Mario Venuti, Bianca Atzei.

Non mancano le giovani star del panorama discografico italiano: Riki, il cui album è da mesi in vetta alle classifiche di vendita, The Kolors, Michele Bravi, Ghali, Elodie, Sergio Sylvestre, Alessio Bernabei, Federica, Thomas, Gaia, Lele. Infine, presenti anche due tra i gruppi più amati della scena pugliese: Sud Sound System e Boomdabash.

Completano il parterre, alcuni prestigiosi ospiti internazionali: Lenny, autrice del pezzo in altissima rotazione radiofonica “Hell.o”; la sedicenne americana Jasmine Thompson che, dopo aver conquistato milioni di follower grazie alle cover da lei realizzate e condivise in rete, presenta il suo primo Ep di inediti; il dj brasiliano Alok, che sta facendo ballare il mondo con la hit “Hear me now”; la band svizzera Kadebostany con il singolo “Mind if I stay”; la cantante e attrice domenicana Jenn Morel, reduce dal suo primo successo “Ponteme”, già diventato un tormentone sul web e sui social.