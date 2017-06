Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, vicini ma distanti

Capelli raccolti, bikini nero e occhiali da sole per Elisabetta che in piscina con i suoi uomini ha occhi solo per Nathan Falco. Sexy, con tanto di addominali a vista, preferisce controllare il bambino dall'alto impegnato a giocare in acqua con i figli di sua sorella Marzia. Al fianco della showgirl, poco distante, c'è Flavio che, nonostante un fisico leggermente appesantito, dà prova di essere un abile tuffatore, come dimostrano le immagini di "Chi". Tra i due però sembra regnare il gelo. Solo poco tempo fa l'imprenditore ha dichiarato: "Non siamo in crisi: e poi separarsi mi costerebbe troppo". Pare che forse non sono piaciute alla moglie e che non ha ancora dimenticato. Intanto la coppia si prepara, come ogni anno, a trasferirsi in Sardegna, dove Briatore possiede un famoso locale.