Zhang Jindong, il suo "Fozza Inda" fa impazzire il web

Non è passata inosservata la prima intervista di Zhang Jindong da proprietario dell'Inter rilasciata al canale ufficiale del club. Il nuovo patron ha concluso la sua chiacchierata con Inter Channel con un grido di battaglia che però ha suscitato non poca ilarità in Rete. Le difficoltà con la lingua italiana hanno trasformato il “Forza Inter “di Jindong in un “Fozza Inda” che gli ha attirato l'ironia del Web. Ed è subito tormentone social.