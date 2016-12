Tennis, Federer batte Djokovic e trionfa a Dubai

18:15 - Roger Federer vince per la settima volta in carriera il torneo Atp di Dubai. Lo svizzero ha battuto in finale Novak Djokovic per 6-3, 7-5 in 1h25' di gioco. Il campione di Basilea ha giocato benissimo i punti decisivi, conquistando 2 break su altrettante palle a disposizione, mentre ha annullato le 7 occasioni concesse al numero 1 al mondo. Per Federer è la 20esima vittoria contro Nole e il titolo numero 84 in carriera.

A 33 anni suonati Roger Federer non smette di stupire e anche il numero 1 al mondo si deve inchinare allo svizzero in giornata di grazia. Anzi, in settimana di grazia, visto che in tutto il torneo non ha perso nemmeno un set e ha concesso le briciole agli avversari.



C'è grande feeling tra l'elvetico e il torneo di Dubai, vinto in ben sette occasioni (2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 e 2015). Nel corso della finale con il campione serbo, Federer ha stabilito un altro record: con l'ace all'inizio del sesto gioco del secondo set, ha superato quota 9000 in carriera, quarto giocatore a riuscirci dal 1991.