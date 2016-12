Atp Indian Wells: finale amara per Bolelli-Fognini

09:53 - Si chiude con una sconfitta in finale la corsa di Fabio Fognini e Simone Bolelli nel tabellone di doppio al "BNP Paribas Open", primo ATP World Tour Masters 1000 del 2015 in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il duo azzurro, vincitore a gennaio di un incredibile Australian Open, è stato sconfitto in tre set 6-4, 6-7(3), 10-7 dal tandem composto dal canadese Pospisil e l'americano Sock nella gara che assegna il titolo.

Sul cemento di Indian Wells Fognini e Bolelli perdono il primo set 6-4 dopo aver ceduto il servizio nel quinto game. Il secondo set è una battaglia: i due azzurri recuperano il break di svantaggio nell'ottavo game per il 4-4 e poi si impongono al tie-break dopo che Pospisil e Sock salvano addirittura sei set point tra decimo e dodicesimo game. Si decide tutto nel super tie-break: gli azzurri finiscono sotto 8-3, rimontano fino al 9-7 ma poi alla fine la coppia nordamericana, campionessa di Wimbledon in carica, si impone 10-7 e conquista il torneo. La sconfitta in finale non toglie merito a Bolelli e Fognini che in questo 2015 stanno facendo cose davvero ottime nel doppio. Inoltre hanno riportato l'Italia maschile all'ultimo atto di un Masters 1000, cosa che non accadeva dal 1989 quando la coppia formata da da Paolo Canè e Diego Nargiso furono poi battuti in tre set dal cecoslovacco Tomas Schmid e dall'australiano Mark Woodfrorde a Montecarlo.