Internazionali di Roma: Errani e Vinci si ritirano, doppio ko

20:27 - Delusione anche nel doppio per Sara Errani agli Internazionali BNL d'Italia. La tennista romagnola, in campo assieme a Roberta Vinci contro la coppia Peschke-Srebotnik, è stata costretta al ritiro dopo i problemi accusati nella finale di singolo contro Serena Williams. Sara, dopo il 6-3 6-0 subito dalla numero uno del mondo, ha provato a giocare nonostante lo stiramento all'inguine alla coscia sinistra, ma sul 4-0 per le avversarie ha alzato bandiera bianca.

Al termine della finale persa contro la Williams, la Errani aveva esclamato: "Sono rimasta in campo solo per questo splendido pubblico". Match di doppio quindi senza storia sin dalle prime battute, con una Roberta Vinci piuttosto battagliera che ha provato a trascinare la compagna di mille avventure. Ma dopo appena dieci minuti Sara si è arresa al dolore, regalando a Peschke e Srebotnik la prima vittoria sulla terra rossa di Roma.