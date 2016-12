Mazzarri fino al 2016: "Farò una grande Inter"

15:00 - Adesso è ufficiale. L'Inter e Walter Mazzarri annunciano il nuovo contratto del tecnico fino al 2016. Con parole dolci e convinte sul progetto avviato un anno fa, e passato sotto la bufera, a tratti, dell'ultima stagione, conclusa poi con un posto per i preliminari in Europa League. Contratto fino al 2016, stipendio confermato a 3,3 milioni, e la promessa di Mazzarri: "Farò di tutto per riportare l'Inter al posto che merita in Italia e in Europa".

Le parole del presidente e del tecnico a Internews.it.

Thohir. "Siamo molto soddisfatti di aver prolungato il contratto con il nostro allenatore - spiega il presidente- Ho sempre detto che il rapporto con Mazzarri sarebbe andato avanti, lo riteniamo uno dei punti fermi del nostro progetto. Sono certo che ora potrà lavorare con la necessaria tranquillità e potrà regalarci grandi soddisfazioni".

Ed ecco il pensiero di Walter Mazzarri. "Ringrazio il presidente Thohir per la fiducia accordatami. Il presidente ha dimostrato ancora una volta di credere in me e nel progetto cominciato un anno fa. Mi auguro di poter ripagare la stima nei miei confronti con il lavoro sul campo. Farò tutto quello che è nelle mie possibilità perché l'Inter torni a occupare il posto che merita in Italia e in Europa".