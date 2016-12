25 settembre 2016 17:01 Serie A, tutte le emozioni della sesta giornata

CAGLIARI-SAMPDORIA 2-1

Finale vibrante al Sant'Elia dove il Cagliari batte 2-1 la Sampdoria nel secondo dei due posticipi del lunedì della sesta giornata di serie A. I sardi trovano il vantaggio nel primo tempo con Joao Pedro, poi vengono raggiunti all'86' da Bruno Fernandes: il pari dura due minuti perchè su un lancio lungo Viviano buca l'uscita e Melchiorri insacca a porta vuota. Il Cagliari sale a 7 punti e supera i liguri, fermi a 6 e reduci da quattro sconfitte di fila.

CROTONE-ATALANTA 1-3

Primo successo esterno della stagione per l'Atalanta che passa 3-1 a Pescara contro il Crotone nel primo dei due posticipi del lunedì della sesta di Serie A. I bergamaschi di Gasperini si rialzano dopo due sconfitte di fila e salgono a 6 punti: decisivi i gol tutti nel primo tempo di Petagna, Kurtic e Gomez. Per i calabresi, che vanno a segno nel finale con Simy, è il quinto stop. I rossoblù restano in fondo con un solo punto. Nicola trema.

FIORENTINA - MILAN 0-0

Finisce senza reti il primo posticipo della sesta giornata di Serie A. Al Franchi, Fiorentina e Milan non vanno oltre lo 0-0 nonostante una sfida ricca di occasioni da gol. La più importante la spreca Ilicic quando al 22' manda sul palo il calcio di rigore conquistato da Borja Valero. Nella ripresa la risposta del Milan con Bonaventura, Suso e Bacca che non trovano la zampata vincente. Donnarumma, infine, si supera su Borja Valero.

INTER - BOLOGNA 1-1

Inter-Bologna 1-1. Il gol di Destro al 14' e il pareggio di Perisic al 37' del primo tempo, con uno splendido diagonale al volo. Finisce così, col rammarico interista di tante occasioni sprecate, anche nel finale dopo l'ingresso al 29' st di Gabigol, al suo debutto. Ma anche il Bologna in fondo al match ha avuto due occasioni per far male ai nerazzurri. L'Inter vede così allontanarsi a 4 punti la Juve.

LAZIO - EMPOLI 2-0

Tre punti preziosi per la Lazio nella stesta giornata di Serie A. All'Olimpico la squadra di Inzaghi soffre, ma batte 2-0 l'Empoli e aggancia la Roma al quarto posto a quota 10 punti. Keita sblocca la partita al 29' con un destro preciso dal centro dell'area dopo una respinta corta. Nella ripresa la traversa ferma uno splendido destro al volo di Pucciarelli, poi Lulic raddoppia i conti di testa al 90'. Empoli inchiodato al terzultimo posto.

SASSUOLO - UDINESE 1-0

Torna alla vittoria il Sassuolo, che si dimostra imbattibile al Mapei Stadium. Per avere la meglio dell'Udinese basta il gol al 33' del primo tempo del solito Defrel, al quarto centro in campionato (settimo centro stagionale). Sterile l'attacco dei friulani, che si anima solo nel finale di gara quando due traverse (deviazione di Antei e Felipe) salvano Consigli. I neroverdi salgono a nove punti e scavalcano proprio l'Udinese.

GENOA - PESCARA 1-1

Un tempo per parte e un pari tutto sommato giusto per Genoa e Pescara, in una partita divertente e ricca di colpi di scena. Dopo un primo tempo senza gol, giocato meglio dagli abruzzesi, il Genoa sblocca al 3' della ripresa con Simeone Jr, poi rimane in nove per il doppio giallo a Edenilson e il contestatissimo rosso diretto a Pandev per proteste. Al 40' il pari firmato da Manaj, subentrato a Memushaj. Senza esito l'assalto finale del Pescara.

TORINO-ROMA 3-1

Nel match delle 12:30, la Roma di Spalletti cade in casa del Torino e resta ferma a 10 punti. All'Olimpico finisce 3-1 per i granata, che sbloccano la gara con un colpo di testa di Belotti (8') e raddoppiano al 52' con un rigore di Iago Falque. Totti, entrato nella ripresa al posto di De Rossi, accorcia dal dischetto al 55' (250.a rete in Serie A) prima del tris firmato ancora dall'ex Iago Falque (65').

PALERMO - JUVENTUS 0-1

Palermo-Juventus 0-1. Partita decisa al 4' della ripresa da una autorete di Goldaniga, deviazione decisiva di tacco su un tiro cross di Dani Alves. Così la Juve conquista i tre punti e si tiene stretta il primato, pur giocando una gara non all'altezza del nome. Partita nervosa nel primo tempo, sei ammoniti nella prima mezz'ora, poi ci si è calmati. Due infortunati: Rugani alla mezz'ora e Asamoah nel finale.