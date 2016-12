Serie A, tutte le emozioni dell'8° giornata

15 ottobre 2016 23:42 Serie A, tutte le emozioni dellʼ8° giornata

PALERMO-TORINO 1-4

Il Torino vince 4-1 a Palermo nel monday night dell'ottava giornata di serie A e sale al quarto posto a 14 punti con Napoli e Lazio. I granata di Mihajlovic ribaltano il vantaggio iniziale di Chochev grazie a Ljajic che firma una preziosa doppietta, poi prima dell'intervallo è Benassi a realizzare il 3-1. Nella ripresa il poker del Toro è griffato da Baselli. I rosanero, che colpiscono anche una traversa con Chochev, restano terz'ultimi a quota 6.

CHIEVO-MILAN 1-3

Nel primo posticipo dell'8a giornata di A, il Milan batte 3-1 a Verona il Chievo e agguanta la Roma al 2° posto. Nel primo tempo giocano meglio i clivensi, ma al 45' i rossoneri passano con uno splendido sinistro di Kucka. Al primo affondo della ripresa (46') Niang raddoppia. La banda Montella sale in cattedra e sfiora più volte il tris, ma sono i clivensi a trovare il gol con una punizione magistrale di Birsa (31'). Al 49' autorete di Dainelli.

INTER - CAGLIARI 1-2

Inter-Cagliari 1-2. Un punto in tre partite, l'Inter apre ufficialmente la sua crisi d'autunno. Con questa sconfitta maturata in un secondo tempo giocato in modo allucinante. In vantaggio con Joao Mario (10' st) , la squadra di De Boer è stata raggiunta da Melchiorri e ... sorpassata da Handanovic, autore di una clamorosa autorete a 5 minuti dalla fine. A metà primo tempo, Icardi ha sbagliato un calcio di rigore.

SASSUOLO - CROTONE 2-1

Vittoria in rimonta per il Sassuolo che al Mapei Stadium ha battuto 2-1 il Crotone al termine di una partita piena di colpi di scena. Dopo ottantuno secondi Falcinelli segna il gol più veloce del campionato portando il vantaggio al Crotone che dura fino all'83'. Sensi e Iemmello (86') ribaltano il match. In mezzo due traverse per parte: Defrel e Pellegrini per il Sassuolo, Falcinelli e Capezzi (un minuto prima del pari) per il Crotone.

LAZIO - BOLOGNA 1-1

Alla Lazio serve un rigore di Immobile, a tempo abbondantemente scaduto, per pareggiare una partita stregata. All'Olimpico, contro il Bologna, la squadra di Inzaghi chiude sull'1-1 dopo aver fallito l'impossibile. Helander, sugli sviluppi di una punizione, porta in vantaggio gli emiliani (10') prima dello show di Da Costa, che para qualsiasi cosa. Nel finale, però, i biancocelesti trovano la rete dagli 11 metri.

GENOA - EMPOLI 0-0

Genoa-Empoli finisce senza reti e senza occasioni cristalline, nonostante l'espulsione di Lazovic (doppia ammonizione), che ha costretto i rossoblù a giocare in inferiorità numerica dal 34' del primo tempo. Quinto rosso in 8 partite per i liguri, che registrano anche l'espulsione di Juric per proteste. Il Genoa si affaccia al derby di sabato con 12 punti in classifica con un match da recuperare, mentre l'Empoli resta penultimo a 5 lunghezze.

FIORENTINA - ATALANTA 0-0

Finisce 0-0 l'anticipo delle 12.30 tra Fiorentina e Atalanta. Al Franchi un pareggio a reti bianche che fa felice la formazione di Gasperini, che sale a 10 punti. Rimane a 9, lontana dalla zona Europa, la viola: pochi gli spunti della squadra di Sousa. L'azione più pericolosa al 72' quando Kalinic ha deviato di testa a botta sicura, mandando a lato. Deludente l'approccio alla gara di Borja e compagni, al secondo 0-0 casalingo consecutivo.

JUVENTUS - UDINESE 2-1

Nel secondo anticipo dell'ottava giornata di campionato, la Juve batte in rimonta l'Udinese e vola a +5 sulla Roma e +7 sul Napoli. Allo Stadium, la squadra di Allegri vince 2-1 grazie alla doppietta di Dybala, che ribalta il momentaneo vantaggio friulano firmato da Jankto al 34'. L'argentino, direttamente su punizione, infila l'1-1 al 43' e poi realizza la doppietta personale su calcio di rigore (51').

PESCARA - SAMPDORIA 1-1

Fa tutto Campagnaro all'Adriatico di Pescara. Al 12', il difensore argentino regala alla Sampdoria il vantaggio con un autogol. Al 23' si fa però perdonare, insaccando di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 45' Coda si fa espellere per doppia ammonizione. In avvio di ripresa, Caprari si fa parare un rigore da Viviano e al 90' Torreira colpisce la traversa. I blucerchiati salgono a 8 punti in classifica, uno in più degli abruzzesi.