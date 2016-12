Serie A: Lazio-Bologna 1-1, Immobile salva i biancocelesti

LA PARTITA

Diciotto conclusioni verso la porta di Da Costa, sei interventi prodigiosi del portiere brasiliano, diciotto corner biancocelesti e zero rossoblù. Cifre che sintetizzano in maniera chiara l'andamento di una partita a senso unico; ma il paradosso di questa gara, alla fine, è che a dannarsi l'anima sia soprattutto il Bologna, ripreso al minuto 97 da un calcio di rigore peraltro dubbio.



La partita della Lazio è parecchio strana: l'avvio è confuso più che altro in fase difensiva, dove le mezz'ali (Lulic e Milinkovic) e i due esterni (Keita e Felipe Anderson) ripiegano con fatica, lasciando così troppo spazio agli uomini di Donadoni. Lo 0-1 arriva presto (10') grazie a Helander, bravo a infilarsi in area sugli sviluppi di una punizione. I biancocelesti incassano il colpo e per poco, al 16', non subiscono il bis quando Donsah fa partire un destro dal limite dell'area, trovando però la risposta di Marchetti. La gara offensiva del Bologna, sostanzialmente, termina qui, mentre al contrario comincia l'assalto della Lazio, che si riversa nella metà campo avversaria sbagliando poi qualsiasi cosa al momento decisivo. La prima chance laziale capita a Immobile, che al 31' fa partire un destro su cui Da Costa ci mette le mani: palla sulla traversa e primo sospiro di sollievo per Donadoni. Lo stesso centravanti, nemmeno 120 secondi più tardi, ha una chance ancora più facile da pochi passi, ma il portiere rossoblù si salva con i piedi.



Il 4-3-3 del Bologna diventa presto un 4-5-1 incapace di ripartire in contropiede, anche perché Donadoni deve fare i conti con parecchi titolari indisponibili e, di conseguenza, la condizione fisica di chi è in campo non può certo essere troppo brillante. Così, mentre i rossoblù calano minuto dopo minuto, la Lazio spinge sempre più forte risultando però incredibilmente imprecisa dalle parti di Da Costa, straordinario nel dire no a Milinkovic (53'), Felipe Anderson (78'), Immobile (94') e pure all'involontario tentativo di autogol di Pulgar (69'). La gara della Lazio, comunque, migliora dopo l'ingresso in campo di Cataldi al posto di De Vrij, out in seguito a una testata con Floccari: il nazionale under 21 si mette in regia, Radu scala al centro della difesa, Lulic va a fare il terzino e Parolo si sposta nel ruolo di mezz'ala sinistra. Mosse che danno maggiore ordine ai biancocelesti e schiacciano il Bologna fino al 96, quando Wallace (dentro al posto dell'infortunato Radu al 68') va a terra dopo una scivolata di Oikonomou: Di Bello assegna il calcio di rigore e Immobile non perdona dagli 11 metri, evitando così un k.o. che sarebbe stato immeritato. Si tratta di un punticino che fa comunque comodo, ma è più che altro un'occasione persa: il secondo posto, oggi, era lì a portata di mano.