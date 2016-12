Napoli, Sarri con la sciarpa di Mancini: "Promessa mantenuta"

Non poteva esserci epilogo migliore per l'episodio più spiacevole e chiacchierato della settimana del pallone nostrano. Maurizio Sarri ha infatti mantenuto la promessa fatta alle Iene ed è sceso in campo a Marassi con al collo la sciarpa di Roberto Mancini. Dopo il violento diverbio di martedì sera, il tecnico azzurro ha indossato sulla tradizionale tuta l'inseparabile sciarpa del Mancio, mettendo così una volta per tutte la parola fine a una settimana di polemiche.