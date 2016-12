MotoGP, Rossi: "Una delle gare migliori di sempre"

09:40 - L'Italia trionfa a Losail: podio tutto tricolore per il Gp del Qatar, con Valentino Rossi sul gradino più alto, seguito da Andrea Dovizioso e Andrea Iannone. "E' stata una della gare migliori di sempre", ha affermato entusiasta il Dottore. Un pizzico di rammarico per il ventinovenne della Ducati: "Abbiamo annusato la vittoria, ma nell'ultimo giro non ne avevo". Spazio poi all'euforia del più giovane collega: "Il primo podio in MotoGP è fantastico".

La stagione 2015 inizia nel migliore dei modi per Rossi, con la vittoria numero 109 in carriera: "Dopo una brutta partenza ho recuperato, non mi sono arreso e la moto era davvero fantastica; nel weekend sapevo che ci potevo essere e ce l'ho fatta - ha affermato post gara - guidavo molto bene, sono contento per me, per l'Italia, per le due Ducati". Infine c'è spazio anche per la Ferrari, trionfatrice in Malesia: "Felice per Sebastian Vettel e per la Rossa, dopotutto Valentino e la Ferrari stanno bene insieme". Entusiasmo per la grande prova, ma delusione per la vittoria mancata: "Ho fatto dei giri pazzeschi, una gara stupenda, ma nel finale era impossibile cercare di attaccare Valentino - ha dichiarato Dovizioso - siamo secondi alla prima gara e questo è molto buono, riuscire ad arrivare ad un decimo dalla vittoria è comunque una bella sensazione. La Ducati? E' stata speciale". L'ultimo sorriso è quello di Iannone, al primo podio in MotoGP: "Ero al limite, ho cercato di non mollare e tenere il mio ritmo, poi sono riuscito a superare Lorenzo e ad arrivare davanti a Marquez - ha commentato il pilota - il podio è fantastico, lo sogni da quando inizi e io ci sono riuscito oggi, devo tutto ai ragazzi della Ducati, sono fantastici".