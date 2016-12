Palermo, Klopp vuole portare Dybala al Borussia Dortmund

14:03 - Palermo sogna. Sono ormai 7 i risultati utili consecutivi della squadra di Iachini che si sta giocando l'accesso in Europa contro ogni pronostico. Gran parte del merito di questo ottimo inizio di campionato va a Paulo Dybala, argentino classe '93 e vero trascinatore dei rosanero che con le sue prestazioni sta ingolosendo mezza Europa. Sono molte le big sul giocatore, l'ultima squadra ad essersi messa in lizza è il Borussia Dortmund di Klopp.

Secondo quanto riporta la Bild, l'allenatore dei tedeschi Jürgen Klopp avrebbe infatti individuato in Dybala l'uomo giusto da affiancare agli attaccanti Ciro Immobile e Adrian Ramos, che sinora non hanno rispettato pienamente le attese. Il quotidiano tedesco scrive di un'offerta di circa 10 milioni di euro, decisamente troppo bassa per Zamparini che ha dichiarato che per il suo pupillo ne vuole almeno 42.

Dybala, che è in scadenza di contratto a giugno 2016, rimane seguitissimo anche in Premier League, dove Arsenal e Manchester United continuano a monitorare le sue prestazioni. Il Palermo al momento sta lavorando al rinnovo.