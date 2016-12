Milan: occhio a Sneijder

14:21 - Qualcosa si muove sul fronte Wesley Sneijder. Ad aprire una crisi già nell'aria da qualche giorno ci ha pensato l'agente dell'olandese con parole decisamente eloquenti: "Wes sta bene in Turchia - hanno detto all'emittente turca Bugun tv - ma non in panchina". Il tutto dopo l'ultima, a suo parere, inspiegabile, esclusione. Fatto sta che Guido Albers incontrerà oggi il Gala per chiarire la situazione mentre il Milan attende alla finestra fiducioso.

"Non so perché è stato lasciato in panchina - ha continuato -. Nella giornata di oggi avremo dei colloqui con il consiglio del club per parlare del futuro di Wesley. Non so perché non stia giocando. Lui vorrebbe restare, ma a nessuno piace stare in panchina". Insomma, se non siamo alla rottura poco ci manca anche perché Sneijder non prende lo stipendio dai turchi da un paio di mesi e la situazione comincia a preoccuparlo. Il tutto mentre il Milan, come detto, sonda il terreno nella speranza di riportarlo a Milano. La formula buona per i rossoneri è quella del prestito, ma l'olandese dovrebbe ritoccarsi lo stipendio per rientrare nei parametri rossoneri. Possibile? Lo vedremo. Gli ostacoli non sono pochi, ma la voglia di rilanciarsi del giocatore unita alla sua passione per Milano potrebbero agevolare la trattativa. Occhio, però, al Manchester United che, come il Milan, sta seguendo gli eventi.I rossoneri, intanto, si muovono anche su altri fronti. Kramaric a parte, per cui lo scatto della Juve rende quasi impossibile l'affare, in via Aldo Rossi hanno messo gli occhi su Marcelo Brozovic - già offerti quattro milioni alla Dinamo Zagabria - e sul centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco, Pierre-Emile Hojbjerg. Su quest'ultimo è forte la concorrenza della Roma con Sabatini che, come consuetudine, si è mosso con grande anticipo.