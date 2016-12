Roma, Astori è ufficiale: bruciata la Lazio

21:38 - E' la Roma ad aggiudicarsi il derby di mercato per Davide Astori, soffiato alla Lazio di Lotito al fotofinish dopo alcune ore in cui l'affare era diventato un vero e proprio giallo. A dare l'ufficialità è il Cagliari, che su Twitter ha annunciato la chiusura della trattativa. Il difensore si trasferisce con la formula del prestito (costato ai giallorossi 2 milioni di euro) con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro.

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, in Lega ha confermato la chiusura della trattativa: "Astori voleva giocare in Champions. Ieri (mercoledì, ndr) pomeriggio è arrivato l'interessamento della Roma e nella notte abbiamo chiuso. E' un giocatore della Roma".



Attraverso il proprio sito internet, il Cagliari "ringrazia Astori per la professionalità, l'attaccamento e la riconoscenza dimostrata sino all'ultimo istante della sua permanenza in rossoblù".