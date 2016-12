Milan-Jackson Martinez: il Porto dice no

18:11 - E' andato a vuoto il primo assalto del Milan a Jackson Martinez. Pinto da Costa, presidente del Porto, ha infatti respinto l'offerta di Adriano Galliani chiarendo che "è incedibile: non venderemo l'attaccante". Per il momento niente da fare, anche se non è detto che il club di via Aldo Rossi non possa fare un altro tentativo a giorni puntando sulla volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Intanto spunta l'idea Destro ma la Roma fa muro.

L'assalto definitivo per il colombiano verrà lanciato dai rossoneri all'indomani del ritorno dei play off di Champions del Porto contro i francesi del Lille. Se l'affare dovesse poi definitivamente saltare, ecco allora che i rossoneri cambieranno rotta fiondandosi con maggiore convinzione sulle alternative. I nomi sono noti: da Negredo a Torres, ma anche Soldado, Bacca, Bony e Doumbia. L'ipotesi Destro resta per ora sullo sfondo, più che altro per la resistenza opposta dalla Roma.



Per quanto riguarda invece il talento del Psg Rabiot, il Milan è convinto di aver giocato al meglio le proprie carte nel blitz parigino di inizio settimana. Adesso si attende solo la decisione del giocatore.



Per la mediana il nome nuovo è quello di Marco van Ginkel, olandese classe 1992 del Chelsea.