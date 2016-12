Juve, Conte saluta e il mercato si blocca

10:45 - L'addio di Antonio Conte ha provocato anche uno scossone nell'agenda di Beppe Marotta e Fabio Paratici. I dirigenti bianconeri hanno annullato l'incontro col Verona per Iturbe (poteva essere risolutivo), perché tutte le decisioni vanno adesso condivise con il nuovo allenatore. Anche Morata ed Evra, praticamente in attesa di ufficializzazione, non sono più sicuri di vestire la maglia bianconera nella prossima stagione.

La situazione più complicata potrebbe riguardare proprio Iturbe, che ha una corte spietata anche da altre squadre. L'affare era a un passo dalla conclusione e un summit, l'ultimo, fra Juve e Verona avrebbe dovuto sancire il passaggio dell'attaccante argentino agli ordini di Conte. Che adesso non c'è più. Bisogna quindi attendere: il trasferimento dipende dal nuovo allenatore, dalla sua idea di gioco e della funzionalità di Iturbe per il modulo che vorrà mettere in campo. L'intesa fra Verona e Juve potrà reggere se non arriveranno rilanci improvvisi da altre direzioni (Milan e Roma).

Morata ed Evra, invece, restano vicini al club bianconero. Lo spagnolo sembra a un passo dal prolungamento con il Real fino al 2019, condizione imprescindibile data l'opzione del controriscatto inserita nell'affare con la Juve. Fra la Vecchia Signora e il Madrid c'è già l'accordo economico. Il francese, proprio negli ultimi giorni, aveva convinto il Manchester Utd a lasciarlo partire nonostante l'ultimo anno di contratto. Ma il mercato insegna che non c'è nulla di ufficiale fino all'annuncio del club. L'unica operazione che potrebbe andare comunque in porto - ed è stato uno dei motivi di rottura con Conte - è la cessione di Vidal al Manchester Utd. Non è una questione tenica, ma economica. Pertanto sarà la società a decidere.