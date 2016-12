Schumacher, parla il medico: "Da 1 a 3 anni per il recupero"

00:47 - "Michael Schumacher non è più in coma. I tempi di recupero potrebbero andare da uno a tre anni". E' il dottor Jean-Francois Payen, capo del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Grenoble, a rendere note le condizioni dell'ex campione di Formula 1, che da qualche tempo è tornato nella sua casa di Gland, in Svizzera: "Lì ha trovato l'ambiente ideale per svolgere la riabilitazione, ma bisogna essere pazienti" ha spiegato il medico.

Schumacher, dopo il terribile incidente patito il 29 dicembre scorso a Meribel, sugli sci, sembra in via di guarigione: "La vita dopo un infortunio alla testa è caratterizzata da diversi step - ha detto il medico a 'Le Parisien' -. Abbiamo speranza ma dobbiamo dargli tempo". Payen ha seguito Schumacher durante i mesi d'inferno trascorsi a Grenoble e continua a fargli visita.