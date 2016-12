17 dicembre 2014 Lara Alvarez, la nuova fiamma di Alonso Dopo la separazione con la russa Dasha Kapustina, l'ex pilota della Ferrari starebbe frequentando la giornalista, in passato compagna di Sergio Ramos Tweet google 0 Invia ad un amico

13:05 - Dopo la rottura con la modella russa Dasha Kapustina, Fernando Alonso sembra aver già trovato una nuova fiamma. Secondo i media spagnoli la presentatrice e giornalista sportiva Lara Alvarez, ex fidanzata del calciatore del Real Madrid Sergio Ramos, avrebbe fatto breccia nel cuore dell'asturiano: i due erano assieme alla festa di Natale della Ferrari, ultimo evento cui ha partecipato Alonso prima del passaggio alla McLaren.

Fonti ben informate dicono che i due hanno iniziato una relazione vera e propria anche se la Alvarez non ha confermato ma nemmeno smentito questi rumors. La 28enne di Gijon, capelli e occhi neri, fisico sensuale e sguardo caliente, diventerà inoltre un volto di Mediaset Spagna: in passato ha condotto diversi programmi sportivi ed è stata inviata per seguire la MotoGP.