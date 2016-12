Formula 1, addio al punteggio doppio nell'ultima gara

19:00 - Niente più punteggio doppio nell'ultima gara del campionato mondiale di Formula 1, calendario di 21 GP con quelli di Corea e Messico e safety car virtuale. Sono le novità decise dalla Fia per il campionato 2015. A differenza di quest'anno - cosa che tra l'altro non ha cambiato la classifica finale - i punti guadagnati nell'ultimo GP non varranno doppio. Il campionato comincerà a Melbourne il 15 marzo. A maggio (da confermare) il Gp di Corea.

IL CALENDARIO

La Fia, dunque, come previsto ha confermato il reintegro del Gran Premio del Messico, già ventilato la scorsa stagione. Torna in calendario, almeno per il momento, il Gran Premio della Corea: la gara è prevista il 3 maggio. Cambiano le date dei Gp di Cina, Bahrein, Stati Uniti e Messico mentre il Gran Premio d'Italia si correrà il 6 settembre. Oltre all'abolizione del doppio punteggio nell'ultima gara, la Federazione automobilistica internazionale (Fia) riunitasi a Doha ha dato anche il via libera alla safety-car virtuale sperimentate nelle ultime prove libere della scorsa stagione e che costringerà i piloti a rallentare in caso di pericolo.

15 marzo: GP Australia

29 marzo: GP Malesia

12 aprile: GP Cina

19 aprile: GP Bahrain

3 maggio: GP Corea del Sud (da confermare)

10 maggio: GP Spagna

24 maggio: GP Monaco

7 giugno: GP Canada

21 giugno: GP Austria

5 luglio: GP Gran Bretagna

19 luglio: GP Germania

26 luglio: GP Ungheria

23 agosto: GP Belgio

6 settembre: GP Italia

20 settembre: GP Singapore

27 settembre: GP Giappone

11 ottobre: GP Russia

25 ottobre: GP Stati Uniti

1 novembre: GP Messico

15 novembre: GP Brasile

29 novembre: GP Abu Dhabi