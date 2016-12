F1, Alonso: "Mi sento bene e sono pronto a correre"

17:59 - Dopo aver superato i test medici imposti dalla FIA, Fernando Alonso si prepara a tornare al volante della McLaren in Malesia. "Mi sento bene e sono pronto per correre - ha detto lo spagnolo -. Mi sono allenato bene e sono pronto ad affrontare le difficili condizioni meteo". Poi sull'esordio non certo brillante della sua monoposto: "Abbiamo molto lavoro da fare, ma i dati raccolti da Jenson sono incoraggianti per l'affidabilità".

Fernando ha seguito con grande attenzione il Gp australiano, restando sempre in contatto con la squadra: "E' chiaro che abbiamo molto lavoro davanti a noi, ma il risultato di Button a Melbourne è stato incoraggiante dal punto di vista dell'affidabilità e della raccolta dei dati, che sono molto importanti".



Poi una battuta sulla sua forma fisica dopo il misterioso incidente che non gli ha consentito di correre la prima gara dalla stagione: "Ho lavorato duramente e mi sento bene e pronto a correre questo fine settimana. Il caldo in Malesia è sempre molto difficile per i piloti, ma sono preparato per tutte le condizioni Meteo che arriva a Sepang".