Formula 1, la Ferrari non lascia: "In prima linea per il bene del Circus"

18:54 - La Ferrari non divorzia dalla Formula 1, ma al contrario si è sentita in dovere di muoversi per correggere la rotta che questo sport pare aver preso. Luca di Montezemolo ha inviato una lettera a Ecclestone e al presidente del fondo che possiede la Formula 1: "Serve il contributo di tutti, tra team, sponsor, promotori e media affinché si possano riequilibrare i valori chiave della F1, che deve restare un punto di riferimento come Mondiali e Giochi".

Il matrimonio tra la Rossa e il Circus dura da oltre mezzo secolo e per questo la casa di Maranello ha voluto schierarsi in prima linea per cercare di migliorare l'attuale situazione della Formula 1. L'iniziativa del presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, è stata presentata attraverso una lettera inviata al titolare dei diritti commerciali, Bernie Ecclestone, e al presidente del fondo che possiede la Formula 1. Nessun ultimatum, nessuna minaccia, ma la chiamata a raccolta di tutti gli attori coinvolti nella categoria affinché ci si possa sedere intorno a un tavolo per ideare nuove proposte che consentano alla Formula 1 di rimanere un punto di riferimento nell'ambito sportivo, al pari di manifestazioni planetarie come Olimpiadi e Mondiali di calcio.



La presa di posizione della Ferrari arriva dopo l'allarme lanciato da Montezemolo in un'intervista al Wall Street Journal dove il n.1 della Rossa aveva parlato della possibilità di lasciare la Formula 1 e dedicarsi alle gare endurance. "La Formula 1 non funziona - aveva detto Montezemolo al Wsj - E' in calo perché la Federazione ha dimenticato che la gente guarda le gare per le emozioni che suscitano".



Nella lettera inviata a Ecclestone, invece, il n.1 del Cavallino ha invitato a un brainstorming collettivo da parte di un gruppo che è chiamato ad agire per il bene della Formula 1. "Serve il contributo di tutti, tra team, sponsor, promotori e media - afferma la scuderia di Maranello - affinché si possano riequilibrare i valori chiave della Formula 1".



All'idea di workshop il Presidente Montezemolo vorrebbe invitare anche attori di primo piano che al momento non sono coinvolti o lo sono in maniera parziale: nuovi media, social network, colossi come Google e Apple che lavorano in funzione delle persone. La Formula 1 - sottolineano alla Ferrari - "deve essere basata sull'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo ma tutto questo deve avere costi sostenibili e soprattutto deve essere portato avanti nell'ambito di un prodotto che sia in grado di offrire spettacolo. Perché allo spettacolo sono legati i partner commerciali, gli sponsor e soprattutto i tifosi, i veri consumatori del prodotto Formula 1. Trovare il giusto mix tra questi ingredienti - conclude la Rossa - sara vitale per la sostenibilita e il successo futuro del nostro amato sport".