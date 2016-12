Bahrain, Montezemolo: "Vedere una Ferrari così lenta mi dà dolore"

10:17 - "Vedere una Ferrari così lenta sul rettilineo mi dà dolore. Dobbiamo lavorare, bisogna che i motoristi ci mettano una marcia in più. Abbiamo diverse cose da provare in settimana, ma non mi piace vedere la Ferrari in questa posizione". Montezemolo non nasconde la delusione per la brutta prestazione della Rossa in Bahrain e, addirittura, se ne va prima della conclusione del GP: "Mi sembra che non ci sia più molto da vedere", dice.

E ancora: "Siamo troppo lenti sul rettilineo, c'è mancanza di potenza, non mi aspettavo molto da questa corsa ma qualcosa in più sì, vediamo".

ALONSO: "C'E' MOLTO DA LAVORARE"

Decisamente poco soddisfatto è anche Fernando Alonso: "Oggi è andato tutto bene: partenza, pit stop, strategia ma non siamo ovviamente soddisfatti del livello di performance. Abbiamo molto da lavorare ma sono convinto che i test di martedì e mercoledì qui saranno già molto utili". Lo spagnolo guarda però con maggiore ottimismo nel futuro: "Le aree dove dobbiamo migliorare sono chiare, abbiamo un piano aggressivo e lavoreremo giorno e notte perche' non facciamo abbastanza bene".Diversa la prospettiva di Kimi Raikkonen: "Ho avuto una gara difficile. Una pessima partenza che ha complicato tutto e poi la macchina non è abbastanza veloce. Ci vorrà tempo per rimediare". Secondo il finlandese, che ha chiuso decimo, il problema maggiore su cui lavorare è quello delle prestazioni di punta: "Ci manca la velocità dobbiamo migliorare su questo. Ci vorrà del tempo per avvicinare gli altri team, ma ci arriveremo".