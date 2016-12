Caso-Pantani: reperti distrutti e altre coincidenze strane

21:03 - Sono stati distrutti i reperti anatomici prelevati durante l'autopsia sul corpo di Marco Pantani e depositati all'Ufficio corpo del reato dal medico legale, il professor Giuseppe Fortuni, che 10 anni fa, su ordine della Procura della Repubblica di Rimini, effettuò l'esame sul cadavere.

Dunque, non esistono più quei reperti anatomici, parti di tessuti prelevati dalla salma e fissati su vetrini o in blocchi di paraffina, sui quali furono effettuati i test di laboratorio nelle settimane successive al 14 febbraio del 2004, quando Marco Pantani fu ritrovato cadavere in una camera del residence "le Rose" di Rimini.



"La distruzione dei reperti anatomici - precisano dalla Procura di Rimini - è prevista dal codice di procedura penale quando il processo è terminato. Così come in questo caso, si è arrivati dopo 10 anni ad una sentenza di Cassazione". Per gli inquirenti vista l'intenzione della famiglia di presentare l'esposto, lavoro lungo e meticoloso, si sarebbe potuto anche chiedere la conservazione di quei reperti anatomici in tempi utili.

E' singolare che ciò sia avvenuto negli ultimi mesi, nonostante la sentenza della Cassazione sia del 2011, e proprio nel momento in cui la famiglia di Pantani, supportata dall'avvocato De Rensis, ha fatto di tutto per riaprire l'inchiesta, come è accaduto, ipotizzando l'omicidio del Pirata.

Di più. Sempre negli ultimi tempi, risulta sia stato cancellato il video di 51 minuti prodotto dalla Polizia nell'appartamento di Pantani. L'avvocato De Rensis però aveva provveduto a produrne una copia.

I misteri e le strane coincidenze sulla morte di Pantani, come si vede, si alimentano settimana dopo settimana. Con inquietante puntualità.