Zeman punge Garcia: "Il suo gioco mi annoia"

14:10 - Mai banale e spesso controcorrente. Ogni volta che parla, le parole di Zeman sono destinate a far discutere: "Il gioco di Garcia il più bello del campionato? E' un gioco diverso da quello che ho in mente io, a me a volte sembra noioso...". Il boemo non si stupisce delle discussioni tra Juve e giallorossi: "Le polemiche, dopo un confronto diretto fra loro, sono normali perché sono le prime due squadre italiane".

Zeman è intervenuto mentre era a Palermo, in occasione dell'intitolazione a suo zio Cestmir Vycpalek della piazza antistante lo stadio Barbera. Il boemo non si esalta per il gioco della Roma, ma scommette sui giallorossi per il tricolore: "Garcia dice che è sicuro dello scudetto? E' giusto che abbia questa ambizione, deve provarci perché penso che la squadra sia all'altezza e ha le potenzialità per farcela".



Con ogni probabilità sarà un duello Juve-Roma fino alla fine: "Le polemiche dopo un confronto diretto fra loro sono normali perché sono le prime due squadre italiane - dice Zeman -. Soprattutto quando la partita va in un certo modo e ci sono tanti episodi dubbi. In questo momento Roma e Juve sono le formazioni più importanti ed è normale che le discussioni si prolunghino".