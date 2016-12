16 maggio 2015 Serie B: Frosinone storica promozione in A, Brescia retrocesso I ciociari battono il Crotone e raggiungono per la prima volta il massimo campionato. Rondinelle in Lega Pro Tweet google 0 Invia ad un amico

20:47 - Il Frosinone è in Serie A! I ciociari battono 3-1 il Crotone nella 41.a giornata di Serie B e, con un turno d'anticipo, raggiungono per la prima volta nella loro storia il massimo campionato. Grande festa al Matusa, mentre dietro la squadra di Stellone rallentano sia Bologna che Vicenza: 1-1 per i felsinei con la Pro Vercelli, stesso risultato per i veneti a Livorno. Avellino sicuro dei playoff, Brescia invece già retrocesso in Lega Pro.

Dopo la favola Carpi, ecco quella del Frosinone, matricola terribile che grazie alla mano sapiente del tecnico Stellone è riuscita nel doppio salto di categoria, dalla Lega Pro alla Serie A. Doveva battere il Crotone per completare la missione e così è stato: la rete di Ciofani, il rigore parato da Zappino e la doppietta di Dionisi spianano la strada ai laziali, inutile il gol della bandiera nel finale di Gigli.



Dietro continua la bagarre, con Bologna e Vicenza che non convincono ma restano a braccetto al terzo posto. I felsinei si fanno raggiungere 1-1 della Pro Vercelli in dieci, a Buchel risponde Luppi, stesso risultato per i veneti a Livorno, col rigore di Cocco al 93' che recupera il gol di Vantaggiato. Proprio gli amaranto si giocheranno l'accesso ai playoff domenica prossima a Pescara, battuto a sorpresa 2-1 a Varese: decide Forte al 94' dopo le reti di Jakimovski e Memushaj.



Già sicure dei playoff invece, dopo il Perugia nell'anticipo, anche Spezia e Avellino: colpaccio dei liguri che vincono 2-0 a Lanciano grazie a Situm e Giannetti, mentre gli irpini pareggiano 1-1 a Trapani in virtù delle reti di Sbaffo e Caldara. Gli irpini approdano così matematicamete alla post season proprio perché nell’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto tra Pescara e Livorno.



Grande bagarre nelle zone basse della classifica: il 2-0 rifilato dall'Entella al Latina (Troiano e Mazzarani) condanna alla Lega Pro dopo trent'anni il Brescia, già sicuro della retrocessione e sconfitto 3-2 a Bari nel posticipo delle 18 (reti in ordine di Schiattarella, Bellomo, Corvia, Boateng e Benali). Resta vivo invece il Cittadella grazie al clamoroso 3-2 a Catania (decide un gol di Stanco al 90' dopo le reti di Gerardi, Schiavi, Kupisz e Calaiò). Importante vittoria della Ternana che col 2-1 di Modena (Fazio e Avenatti ribaltano l'autorete di Maccariello) balza a +2 sui playout, dove restano invece invischiati i canarini.