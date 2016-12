Roma, Garcia: "Questa squadra ha un'anima"

11:01 - Rudi Garcia cerca di trovare il positivo anche nel 2-2 pescato all'ultimo secondo contro il Sassuolo. "Questa squadra ha un'anima e se ancora serviva una prova, l'abbiamo avuta. Sullo 0-2 e un uomo in meno pareggiare facendo due gol vuol dire che i ragazzi sono stati eccezionali. Questo è un buon punto. Ma voglio anche dire che il Sassuolo è veramente una squadra che ha della qualita'", ha detto l'allenatore della Roma.

Ma, a posteriori e pensando all'impegno di mercoledì contro il Manchester City, Garcia ritiene di aver fatto bene a escludere dalla formazione iniziale quattro big tutti insieme? "Mi sembra che una stagione non si può fare in undici - ha risposto Garcia -. Nessun rimpianto, sono contento di quelli che hanno giocato. E anche giocando in dieci il dato del 77% di possesso palla dimostra che non era sterile, visto che abbiamo tirato 24 volte in porta. Il problema è che abbiamo trovato lo specchio troppo poco e questo mi dispiace. Anche i 40 cross è una statistica che dimostra che la Roma ha attaccato sempre". Sui rigori: "I punti persi non si compensano mai. Quanto alle mani in area, bisognare avere uniformità di giudizio. Io dico che quando c'è il 'mani' o fischiamo sempre o diamo agli arbitri una regola che permetta loro di prendere più facilmente una decisione". Una battuta su De Sanctis e il primo gol che ha preso ("voleva festeggiare il suo rinnovo. Ma ha anche fatto una grande parata sull'unico tiro del Sassuolo nella ripresa"), poi una considerazione finale sull'infortunio di Aguero , che mercoledì non giocherà all'Olimpico: "E' un vero peccato, preferivo vederlo in campo. E' per questo, per evitare rischi del genere, che noi allenatori facciamo il turn over".