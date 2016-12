Olympiacos, Michel: "Spero che Morata non giochi"

10:26 - "Vogliamo dimostrarci all'altezza e passare la fase a gironi". Ha le idee chiare il tecnico dell'Olympiacos Michel alla vigilia della sfida contro la Juve. "Sarà una gara molto difficile e dovremo interpretarla con grande intensità - ha aggiunto - La Juve di Allegri è diversa da quella di Conte ma non vuol dire che sia meno forte. Non mi sento di far paragoni. Ho un debole per Morata, è un ottimo giocatore. Spero non giochi".

L'ex campione del Real Madrid ha spiegato poi che l'Olympiacos "è una via di mezzo tra quella che ha impressionato tutti battendo l'Atletico Madrid e quella che invece ha perso in trasferta con il Malmoe".